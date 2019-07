Chris Hemsworth pubblica su Twitter il logo di Thor: Love and Thunder

Tantissimi annunci entusiasmanti sono stati ufficializzati nel corso del panel all'interno del San Diego Comic-Con, dov'è stato annunciato l'intero programma della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Tra i titoli più interessanti c'è anche Thor: Love and Thunder, che verrà diretto da Taika Waititi, con Natalie Portman nuovo Thor.

Chris Hemsworth ha mostrato il logo e il titolo del film su Twitter, accompagnato dalla scritta 'Coming Soon'.

Molti fan hanno commentato il post, chiaramente elettrizzati dall'annuncio. Tra i commenti anche quello di uno dei protagonisti di Star Wars, Joonas Suotamo:"Adoro quest'immagine. Thor è apparso per la prima volta in Journey into Mystery #83 nel 1962, da Jack Kirby e Stan Lee, insieme a Larry Lieber. Adoro questo stile classico che mi ricorda i fumetti".



In un'intervista precedente il co-sceneggiatore Christopher Markus di Avengers: Endgame, ha parlato di quello che ha vissuto Thor negli anni:"Fondamentalmente rispetto al suo primo film ha tutto questo carico di responsabilità su di lui e sta imparando a lasciare andare ciò che la gente si aspetta da lui e ad abbracciare ciò che lui stesso sente. Hemsworth è davvero un bravo attore, è divertente e non è semplicemente stupendo".

Natalie Portman su Thor e il nuovo progetto, e del suo entusiasmo, ne ha parlato proprio nelle ultime ore, dopo l'annuncio al Comic-Con.

Tra i fan si è diffuso anche il quesito - con relative ipotesi - riguardante la data di uscita di Thor: Love and Thunder.