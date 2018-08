Chris Hemsworth protagonista di Dhaka, nuovo film d'azione targato Netflix

Il suo tempo all'interno del Marvel Cinematic Universe nei panni di Thor potrebbe anche essere arrivato quasi alla sua conclusione, ma Chris Hemsworth sembra abbia deciso quale sarà uno dei suoi progetti.

Deadline conferma che l'attore Chris Hemsworth è entrato a far parte del cast di Dhaka, un nuovo progetto firmato dai fratelli Russo. I dettagli della trama sono avvolti nel più totale mistero al momento, ma dalle prime indiscrezioni sembra sia incentrato su di un uomo che deve salvare un ragazzo indiano che è stato rapito. Le riprese si svolgeranno tra la Tailandia e l'India; la pellicola sarà prodotta interamente dal colosso digitale Netflix.

Joe Russo ha firmato la sceneggiatura di Dhaka. Sam Hargrave, conosciuto per i suoi lavori di stunt all'interno di svariate pellicole del Marvel Cinematic Universe cosi come per alcuni ruoli in pellicole d'azione come Atomic Blonde, farà il suo debutto alla regia.

Il prossimo film firmato dai Russo in arrivo nei cinema - per l'esattezza a maggio 2019 - sarà Avengers 4; Hemsworth parteciperà, invece, a varie pellicole. Oltre ad Avengers 4 ha in uscita l'atteso 7 Sconosciuti a El Royale ma anche il reboot/nuovo sequel di Men In black in cui lo vedremo al fianco della sua co-star di Thor: Ragnarok, Tessa Thompson.