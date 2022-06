Chris Hemsworth promette: 'Thor Love & Thunder è Taika Waititi alla massima potenza'

Thor Love & Thunder è imminente, e in una recente intervista promozionale il protagonista Chris Hemsworth ha anticipato le atmosfere del film, avvertendo fan e soprattutto detrattori che il prossimo film del MCU sarà al cento per cento un'opera di Taika Waititi.

Con due potenti Thor, gli Asgardiani della Galassia, le capre spaziali della mitologia norrena Toothgnasher e Toothgrinder, il sedere al vento del Figlio di Odino, Russell Crowe nei panni di Zeus, un macellatore di Dei e un Korg, è chiaro che il regista neozelandese ha preparato il cinecomix dei suoi sogni: e le parole di Chris Hemsworth dovrebbero far ben sperare (o tremare, a seconda dei gusti) gli appassionati.

"Thor: Love & Thunder è Taika Waititi all'ennesima potenza" ha dichiarato la star ad Australia Today. "Solitamente quando è rilassato e tranquillo Taika è comunque una specie di uragano, quindi potete farvi due conti per capire come si comporta quando è al massimo. Lui stesso ha detto che ha potuto fare praticamente quello che voleva con questo film, come se gli fossero state date le chiavi del regno, e vi assicuro che ha approfittato di questa libertà creativa. In questo film troverete tutto il divertimento, l'umorismo e la stravaganza che contraddistinguono le opere di Taika, ma con dosi ancora più massicce e con una grande storia d'amore al centro. Senza contare la spettacolarità dei film Marvel..."

Thor Love & Thunder uscirà il 6 luglio in Italia: per altri approfondimenti, scoprite come mai Loki non sarà in Thor 4, segnando la prima assenza di Tom Hiddleston dal franchise.