Chris Hemsworth prende in giro il fratello Liam nel giorno del suo compleanno

L'interprete di Thor Chris Hemsworth ha qualcosa da dire al fratello Liam nel giorno del suo compleanno... E non è un semplice "Auguri!". Vediamo insieme cosa si è inventato questa volta.

Tra le famiglie di celebrità, gli Hemsworth sono certamente una delle preferite di tutti. Belli, talentuosi, simpatici e alla mano, i tre fratelli Luke, Chris e Liam sanno divertire i loro fan anche sui social.

E ovviamente ieri 13 gennaio, giorno del compleanno di Liam, come poteva Chris farsi scappare l'occasione di prendere un po' in giro il fratellino?

"Tanti auguri @liamhemsworth spero che quest'anno deciderai finalmente di prenderti cura del tuo corpo rimetterti in forma. E per aiutarti con la tua trasformazione ti regalerò un coupon per il 10% sull'abbonamento a @centrfit, sconto famiglia! Ti voglio bene" ha infatti scritto Chris Hemsworth nel post di Instagram che trovate in calce alla notizia, al quale ha allegato una foto che dimostra soltanto quanto poco bisogno abbia l'attore di Hunger Games di "rimettersi in forma".

E se vi mancano gli Hemsworth sul grande e piccolo schermo, i prossimi progetti di Chris includono il sequel di Tyler Rake per Netflix e il quarto film della saga del Dio del Tuono Thor: Love and Thunder, mentre presto rivedremo Liam Hemsworth (e la cognata Elsa Pataky!) in nel thriller Poker Face,