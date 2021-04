Chris Hemsworth: perché il suo look in Thor 4 sarà diverso da Avengers: Endgame?

Come già confermato in precedenza e visto anche dalla prime foto dal set, il look del Dio del Tuono in Thor: Love and Thunder di Taika Waititi sarà il più possente e palestrato di sempre, cioè l'esatto opposto e contrario di quanto visto (e da molti criticato) in Avengers: Endgame dei fratelli Russo.

Non è ancora chiaro quanto tempo sia passato tra gli eventi del crossover Marvel Studios e il nuovo capitolo del franchise dedicato all'Asgardiano, ma la cosa certa è che l'ultima apparizione del personaggio nel Marvel Cinematic Universe era quando il Dio del Tuono era ancora obeso e fuori forma. Anche se nella realtà la panca di Thor era una protesi e Hemsworth è sempre rimasto in perfetta forma atletica, nel MCU ci dovrà essere una spiegazione di come il personaggio abbia perso il suo peso dopo anni di ozio e nullafacenza.



Questo potrebbe essere legato al fatto di aver finalmente sconfitto Thanos ed essere uscito al limbo dei suoi rimorsi. Lasciata infatti New Asgard in mano a Valkyria, Thor si è unito ai Guardiani della Galassia, probabilmente girovagando per lo spazio e concentrandosi anche sulla sua riabilitazione fisica. Chissà se attraverso una sola avventura off-screen o più di una; questo lo scopriremo sicuramente il prossimo anno, quando il film uscirà nelle sale.



Vi ricordiamo infine che Thor: Love and Thunder approderà nelle sale cinematografiche americane il prossimo 6 maggio 2022.