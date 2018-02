Chris Hemsworth - per ora - ha chiuso con Thor, ma è aperto ad un suo ritorno

A qualche settimana fa dallain home video di Thor: Ragnarok , ed in occasione dell'uscita die di, l'attoreè tornato a parlare del suo futuro nei panni del Dio del Tuono,

Come precedentemente annunciato, Chris Hemsworth, almeno per il momento, ha chiuso con il personaggio, anche per via del contratto che lo legava con i Marvel Studios giunto al termine dopo la fine delle riprese del quarto Avengers in uscita a maggio 2019.

"Il mio contratto è giunto al termine, abbiamo appena finito di girare i due Avengers. Chissà cosa mi riserverà il futuro" ha spiegato l'attore nel corso di varie interviste "Se parliamo di contratti, si, è finita qui. Ho chiuso. Non interpreterò Thor un'altra volta. Ma sento che abbiamo reinventato Thor in Ragnarok. E sono aperto ad un ritorno... potrei avere una conversazione a riguardo se arrivasse una sceneggiatura molto buona su un quarto film. Ma per adesso, diciamo, che è finita qui".

In Thor: Ragnarok, Thor (Chris Hemsworth), imprigionato dall’altra parte dell’universo senza il suo potente martello, lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok e la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana messa in atto da una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela (Cate Blanchett). Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori, che lo vedrà scontrarsi con il suo vecchio alleato e compagno nel team degli Avengers, l’Incredibile Hulk (Mark Ruffalo), e fare i conti con il suo fratello adottivo Loki (Tom Hiddleston), l’impetuosa guerriera Valchiria (Tessa Thompson) e l’eccentrico Gran Maestro (Jeff Goldblum).