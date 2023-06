Chris Hemsworth sulle parole di Tarantino e Scorsese: 'È stato super deprimente'

A volte il successo passa anche attraverso critiche difficili da accettare da parte di personaggi influenti del settore che dicano la propria senza troppo riflettere sulle conseguenze di parole a volte troppo dure. L’interprete del MCU, Chris Hemsworth si è detto estremamente dispiaciuto dei pensieri di Tarantino e Scorsese riguardo i cinecomic.

Già i fratelli Russo hanno risposto alle critiche di Tarantino riguardo i film di supereroi e il valore artistico lasciato da chi li dirige e interpreta.

Oggi è il turno di Chris Hemsworth star della Marvel, che, in un’intervista a GQ, ha fatto capire il suo disappunto per il pensiero del regista di Pulp Fiction e per le parole dello stesso tenore, rilanciate da Martin Scorsese.

“Sentire certe cose è stato super deprimente. Ecco due dei miei eroi con cui non lavorerò mai. Credo non siano miei fan. Io sono grato di essere parte di qualcosa che riesca a portare la gente nelle sale. Ora, non so se questi film siano o meno un danno per il resto del cinema. Non mi piace che iniziamo a giudicarci l’un l’altro in un momento di fragilità dal punto di vista artistico e del business”.

Quindi ha aggiunto: “In un batter d’occhio accetterei di lavorare con loro, ma sto parlando di un’opinione più ampia su questo argomento. Nessuno di noi ha la risposta, ma ci stiamo provando”.

Al di là del pensiero di una o dell’altra parte, i cinecomic stanno avendo un impatto culturale indiscutibile e hanno sicuramente aiutato l’industria cinematografica a rialzarsi in un momento, come quello post-pandemico, davvero difficile da interpretare e superare, ma, allo stesso tempo, il proliferare di produzioni tutte molto simili potrebbe influenzare in maniera negativa la visione dello spessore culturale di una forma d’arte come il cinema.

D’altronde anche Chris Hemsworth ha ammesso di ritenere Thor: Love and Thunder un film sciocco, richiamando l’attenzione sulla necessità di portare temi anche in quel genere di film.

Voi cosa ne pensate? I cinecomic sviliscono davvero l’idea di cinema? Quale sarà l’impatto futuro sull’industria di questo tipo di produzioni?