Chris Hemsworth, parla la moglie Elsa Pataky:'Il nostro matrimonio non è certo perfetto'

L'epoca dei social ha reso accessibile digitalmente anche alcuni estratti della vita privata delle star di Hollywood, che attraverso il web mantengono spesso un filo diretto con i propri fan. Tuttavia non è sempre tutto rose e fiori, come diversi account sembrano trasmettere. Così è per Chris Hemsworth e la moglie, Elsa Pataky.

In una recente intervista, l'attrice spagnola ha parlato della sua relazione con la star del Marvel Cinematic Universe, ormai alla soglia dei dieci anni:"Trovo divertente che la gente pensi a noi come ad una coppia perfetta. Assolutamente no. Ci sono stati alti e bassi e continuiamo a lavorare sulla nostra relazione. Penso che una relazione sia un lavoro costante. Non è facile".

Nel corso dell'intervista, Elsa Pataky ha spiegato come entrambi si sforzino spesso di trovare gli aspetti positivi anche quando le cose non sono per niente facili.

Pataky ha raccontato come uno dei motivi per i quali la relazione con Chris Hemsworth si è rivelata duratura è il fatto di condividere diverse passioni comuni:"Chris e io amiamo fare sport, mangiare sano e tenere in movimento i nostri corpi. Abbiamo portato i bambini a fare surf. Qualsiasi tipo di hobby per portarli all'aperto e non farli stare sui social media e al computer. Mia figlia va a cavallo con me da quando aveva due anni e mezzo. Il segreto per un matrimonio duraturo? Trovate cose da fare insieme come famiglia, che tutti voi possiate amare. Non si tratta di qualcosa per cui servono milioni di dollari per realizzarla nella vostra vita. E guardate agli aspetti positivi, anche quando quelli negativi dilagano" ha dichiarato la moglie di Hemsworth.

Su Everyeye trovate la recensione di Avengers: Infinity War e la recensione di Avengers: Endgame, due dei film di maggior successo degli ultimi anni del Marvel Cinematic Universe.