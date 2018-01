Chris Hemsworth parla del crossover con X-Men e vuole Hugh Jackman di nuovo come Wolverine

Dopo aver chiarito che vorrebbe tornare ad interpretare il personaggio delall'interno delanche post- Avengers 4 , l'attoreha parlato della possibilità di dare il benvenuto agliall'interno del loro universo.

"Sarebbe straordinario. Spero che lo facciano!" spiega l'attore riguardo l'inclusione dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe post-acquisizione - da parte della Disney - della Fox "Soprattutto perché, molti di noi, stanno finendo la corsa, a livello di contratti. L'ho detto tempo fa... immaginatevi come sarebbe interagire con Wolverine o con qualsiasi altro personaggio degli X-Men. Deadpool e Thor sarebbe veramente fico. La cosa più eccitante di essere sul set di Avengers è stato essere affiancati dai Guardiani della Galassia... e sono un fan abbastanza da voler vedere questi personaggi interagire con gli altri".

"Vorrei interagire principalmente con Wolverine" commenta Chris Hemsworth "Adoro il personaggio. Adoro Hugh Jackman. Sfortunatamente, è morto nell'ultimo film, non è cosi?". Oltre a questo, però, c'è da dire che lo stesso Hugh Jackman ha chiarito che non tornerà ad interpretare Wolverine nel Marvel Cinematic Universe, sebbene sia stato un suo sogno per molti anni, perché ormai troppo vecchio per la parte e perché ha deciso di 'andare avanti'.

"Possiamo farlo tornare in vita" continua Hemsworth "Ora che so che anche nei fumetti è tornato in vita e c'è questa possibilità, mi metterò al telefono e tenterò di convincerlo e vedere se tornerà ancora una volta nel ruolo".