Chris Hemsworth offre 6 settimane di abbonamento alla sua app di fitness per la quarantena

Ora che gli Stati Uniti e in particolare la California e New York sono in pieno lockdown a causa del Coronavirus, Chris Hemsworth ha deciso di regalare una prova di 6 settimane a Centr, la sua applicazione che si occupa di fitness e allenamento, per venire incontro alle persone in quarantena.

"Siamo stati immensamente ispirati dal supporto e la positività offerti dalla comunità di Centr durante questo momento difficile. Speriamo che rendendo Centr disponibile per tutti per questo periodo esteso, potremo aiutare ancora di più le persone a rimanere forti, in salute e trovare un sensazione di calma in un momento in cui tutto ne abbiamo bisogno" ha dichiarato l'interprete di Thor (via ET Canada).

L'attore ha lanciato l'iniziativa su Instagram, dove ha pubblicato un filmato per rimarcare l'importanza di restare in salute anche in questo periodo di isolamento: "Più che mai abbiamo bisogno di rimanere concentrati in quelli che credo siano i 4 pilastri di una vita sana e felice - movimento, nutrizione e salute mentale."

Stando al comunicato stampa diffuso da ET Canada, Centr "include l'accesso ad oltre 1.000 workout unici, più di 500 deliziose ricette, e l'accesso ad una community privata su Facebook che fornisce uno spazio educativo e di supporto ai membri dove si possono condividere le proprie esperienze con altri membri in tutte le parti del mondo."

Hemsworth, lo ricordiamo, tornerà a vestire i panni del Dio del Tuono nell'atteso Thor: Love and Thunder di Taika Waititi. Le riprese del film sono previste per quest'estate, anche se al momento tutte le produzioni dei Marvel Studios (compreso Shang-Chi) sono bloccate a causa dell'emergenza sanitaria.