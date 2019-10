Chris Hemsworth non ha ricevuto lo script integrale di Avengers: Endgame

Che Disney stia particolarmente in guardia sulle questioni relative agli spoiler sui franchise più attesi non è una novità: film come quelli di Star Wars o del Marvel Cinematic Universe vantano orde di fan pronti a cibarsi della prima fuga di notizie, spesso trovando complice la disattenzione di qualche addetto ai lavori poco cauto con le parole.

Gli attori dell'MCU, ad esempio, non sono noti per la loro discrezione: ricorderete sicuramente la fama di spoileratori recidivi che gente come Tom Holland e Mark Ruffalo si è faticosamente guadagnata nel corso degli anni. Alla produzione, a questo punto, non è rimasta altra scelta che tentare di prevenire in ogni modo tali inconvenienti.

Come? Ce lo spiega il povero Chris Hemsworth, che insieme ad altri suoi colleghi non ha mai ricevuto il copione integrale di Avengers: Endgame: "Abbiamo ricevuto un copione, ma era una versione veramente ridotta all'osso. Potevi sederti in una stanza e leggerlo, ma ad essere onesti non era neanche la versione completa dello script. La seconda parte delle riprese era completamente nelle loro mani e in ciò che avevano in serbo per te. Penso che la maggior parte di noi abbia guardato il film e pensato: 'Oh mio Dio, questo succede a lui e a lei?' oppure: 'Quindi questo non era un matrimonio come ci avevano raccontato? Era un funerale? Cosa?'" ha raccontato l'attore di Thor.

Hemsworth ha poi svelato anche la sua parte preferita del film, mentre per il futuro ha parlato del sogno di riunirsi con altri due colleghi Avengers per un singolare remake de I Tre Amigos.