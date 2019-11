Chris Hemsworth non ha ancora letto lo script di Thor: Love and Thunder

Intervenuto al Tokyo Comic Con, Chris Hemsworth non ha potuto parlare nei dettagli del prossimo Thor: Love and Thunder, ma ha sottolineato che, dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la storia può prendere molte direzioni diverse. "Tanto amore e tanti tuoni" ha detto scherzando sul titolo. "Aspettatevi questo".

"Non ho ancora visto la sceneggiatura" ha ammesso l'attore. "So che ci stanno lavorando molto e sono molto entusiasti di offrire qualcosa di fresco e di nuovo. Ma avendo lasciato Endgame, dove era Thor, abbiamo un sacco di spazio per spostarci e cambiare drasticamente di nuovo, il che è molto, molto eccitante. Ma inizieremo a girare più o meno a metà del prossimo anno."

Chris Hemsworth tornerà quindi a interpretare il Dio del Tuono, e sarà affiancato sullo schermo da Tessa Thompson (nel ruolo di Valkyrie) e Natalie Portman (Jane Foster). "Non so quale sia il piano" aveva già dichiarato qualche tempo fa. "Sento che abbiamo dato vita a un personaggio così diverso. Mi sento molto elettrizzato al pensiero di dove potrebbe andare [la storia]."

Per la regia tornerà Taika Waititi, che ha anticipato che Love and Thunder amplierà l'estetica stabilita in Thor: Ragnarok. "Sarà più grande, più rumoroso e più esplosivo" ha rivelato Waititi. "Mi interessa soltanto raddoppiare il livello di follia di Ragnarok."

Il film in uscita vedrà la Jane Foster interpretata da Natalie Portman sollevare Mjolnir per diventare il nuovo Thor. La produzione dovrebbe iniziare nell'agosto 2020, con alcune riprese negli Stati Uniti, e la data di uscita è prevista per il 5 novembre 2021.

Secondo alcune teorie, in Thor: Love and Thunder ci sarà anche Beta Rey Bill.