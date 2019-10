Chris Hemsworth non ha gradito che Captain America gli rubasse il mestiere

Intervistato nel corso dell'ACE Comic Con svoltosi lo scorso weekend, Chris Hemsowrth, il Thor del Marvel Cinematic Universe, ha parlato della sua esperienza con la Marvel, del rapporto coi colleghi e di molte altre cose. Ha raccontato, però, che c'è qualcosa che lo ha fatto arrabbiare in Avengers: Endgame.

L'attore, infatti, non è stato troppo contento di scoprire, verso la fine del film, che anche Captain America (Chris Evans) era in grado di sollevare il suo Mjolnir.

"Uh, ero piuttosto arrabbiato, sì" ha detto in un'intervista. "Sono stufo delle persone che prendono quel martello, ad essere sinceri. Era come se giocasse coi miei giocattoli, sai, pensavo: Ridammelo."

"La tua recitazione è stata fantastica, allora, perché sembrava che non te ne importasse davvero" ha osservato l'intervistatore.

"Beh, grazie" ha risposto Hemsworth con una risata. "In realtà mi importava. Restituiscimelo, Cap. Riprenditi il tuo piccolo scudo."

"Tuttavia, non l'ho visto prendere Stormbreaker" ha continuato. E quando il pubblico l'ha corretto, ha ripreso: "L'ha fatto? Vedete, stavo così quando è successo" ha scherzato coprendosi gli occhi.

Nel corso dell'intervista Chris Hemsworth ha parlato anche della sua voglia di lavorare ancora con Chris Evans e Robert Downey Jr, e ha rivelato la sua parte preferita di Avengers: Endgame.

Il fatto che l'attore abbia parlato di "persone", al plurale, può far pensare che anche Jane (Natalie Portman) potrebbe avere la possibilità di impugnare Mjolnir in Thor: Love and Thunder. Il prossimo capitolo di Thor sarà il quarto di un franchise all'interno del MCU (e non era mai successo), e vedrà il ritorno di Taika Waititi alla regia dopo Thor: Ragnarok.