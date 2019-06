Chris Hemsworth non ha apprezzato pienamente Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio

Nel corso di una recente intervista promozionale per il suo nuovo film, Men In Black: International, la star del Marvel Cinematic Universe Chris Hemsworth ha parlato in termini non propriamente gratificanti de Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio.

Il film, uscito nel 2016 per la regia di Cedric Nicolas-Troyan e pensato come prequel-sequel-spin-off standalone (anche se non lo avete visto, dovreste capire che gran casino che è già da questa etichetta) di Biancaneve e il Cacciatore del 2012, non venne accolto positivamente dalla critica né incassò come lo studio aveva invece sperato.

Chris Hemsworth ora ha riconosciuto a cuore aperto che il film ha avuto non poche difficoltà a trovare il suo proprio tono. L'attore ha spiegato:

"Non penso che siamo mai riusciti a centrare il punto esatto del film. Pensavo che volessimo creare una versione non-dark. Ma per tutto il tempo mi sembrava di essere in un altro film. Pensavo di dover fare tutt'altro, e poi c'erano queste performance abbastanza drammatiche, che almeno sono state brillanti."

In sostanza, Chris Hemsworth aveva l'impressione che Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio sarebbe stata una storia più leggera rispetto a Biancaneve e il Cacciatore, ma evidentemente nessun altro aveva ricevuto quel memo.

