Chris Hemsworth e Natalie Portman Dei del Tuono nella fan art di Thor: Love & Thunder

Sebbene mancano ancora due anni all'uscita di Thor: Love & Thunder, l'attesa per il ritorno di Chris Hemsworth e Natalie Portman nel Marvel Cinematic Universe ha scatenato la fantasia dell'artista sceptre12, che ha realizzato una splendida fan art incentrata sui due Thor.

Nell'immagine, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, sia il Figlio di Odino che Jane Foster sono vestiti con l'armatura tipica del dio di Asgard, con la Potente Thor che impugna il martello Mjolnir e il Thor di Hemsworth che invece sfoggia la sua nuova ascia Stormbreaker.

Durante una recente live-commentary di Thor: Ragnaork, il regista e sceneggiatore Taika Waititi ha fornito ai fan qualche indizio in più su cosa aspettarsi dal film in uscita. Innanzitutto, non ha potuto confermare le voci che vogliono un'apparizione di Beta Ray Bill ma anche condiviso che Thor: Love and Thunder spiegherà diverse cose su Korg, comprese le sue origini. Tuttavia, una delle maggiori rivelazioni arrivate dal regista riguardava gli Squali Spaziali, celebri personaggi della Marvel Comics legati agli X-Men che verranno introdotti nell'MCU proprio nel quarto episodio della saga di Thor.

Ricordiamo che la storia sarà ispirata a grandi linee sulla run di Jason Aaron nella quale viene raccontata l'ascesa di Jane Foster come Potente Thor. Nel cast, lo ricordiamo, ci saranno anche Tessa Thompson e Christian Bale, che interpreterà il villain.

