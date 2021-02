Chris Hemsworth sarà più muscoloso che mai in Thor 4: avrà una stazza mai vista prima

L'esilarante e super-depresso Fat Thor di Avengers: Endgame a quanto pare sarà solo un ricordo per Chris Hemsworth e i suoi fan, dato che stando allo stunt-man dell'attore in Thor: Love & Thunder la star del Marvel Cinematic Universe sarà più muscoloso che mai.

Nel corso di un'intervista al programma radiofonico australiano Fitzy e Wippa, il doppio di Hemsworth Bobby Holland Hanton ha discusso di come in questi giorni sta cercando di mettersi in forma per tenere il passo con il fisico folle della superstar. Evidentemente per lui sarà ancora più difficile che in passato, perché nel prossimo film di Taika Waititi Thor sarà più grande che mai.

"Tutti mi dicono: 'Wow, guarda le dimensioni di quel tipo', e io, 'Sì, è fantastico, io sono lo stunt-man!'. Gli ho mandato un messaggio l'altro giorno, gli ho detto: 'Grazie mille amico, hai appena reso le cose ancora più difficili!'". Lo stunt-man ha spiegato che deve seguire lo stesso regime di allenamento di Chris Hemsworth, perfino la stessa alimentazione. "È diventato più grande di quanto non sia mai stato, di conseguenza anche io devo superare i limiti del mio corpo. Il che è una bella sfida, sono pronto" ha aggiunto Holland Hanton.

Ricordiamo che le riprese di Thor: Love & Thunder sono attualmente in corso, con l'uscita del film prevista per febbraio 2022. Il cast, oltre a Chris Hemsworth, includerà anche Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, e Sean Gunn. Taika Waititi sarà ancora Korg e recentemente è stato confermato anche il ritorno di Matt Damon, mentre ancora tutto tace circa un potenziale coinvolgimento di Tom Hiddleston come Loki.

