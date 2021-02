Chris Hemsworth e la moglie fanno esplodere Instagram: la foto di San Valentino!

Chris Hemsworth e Elsa Pataky hanno letteralmente fatto esplodere il social network Instagram con una foto pubblicata per festeggiare il giorno di San Valentino.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, preso della pagina della star del Marvel Cinematic Universe, lo scatto ha guadagnato in pochissimo tempo la bellezza di oltre due milioni di like, numero destinato a salire nelle prossime ore.

Per chi non lo sapesse, Elsa Pataky (pseudonimo di Elsa Lafuente Medianu), è un'attrice e produttrice cinematografica spagnola nata a Madrid nel '76: potreste ricordarvela nel ruolo di Elena Neves nella serie The Fast and the Furious, ma è apparsa anche nel cult Snakes on a Plane con Samuel L. Jackson e nel war-movie 12 Soldiers, interpretato dal marito. E' legata all'interprete di Thor dal dicembre 2010, e da allora la coppia ha avuto tre figli: India Rose, nata nel 2012 e i gemelli Tristan e Sasha, nati nel 2014.

Ricordiamo che attualmente Chris Hemsworth sta girando Thor: Love & Thunder, quarto capitolo della saga stand-alone del Dio del Tuono e sequel diretto degli eventi di Avengers: Endgame. Come confermato dalle ultime foto dal set, il film scritto e diretto da Taika Waititi includerà anche la partecipazione dei Guardiani della Galassia.

Il film uscirà nel 2022 come parte integrante della Fase 4 del MCU.