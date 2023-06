Chris Hemsworth: 'Nell'MCU fino a quando i fan lo vorranno'

Il destino di un quinto film di Thor non è ancora stato stabilito, ma l'accoglienza tiepida di Love and Thunder ha spinto Chris Hemsworth a pensare di non sollevare più il martello di Thor e che Thor 5 potesse essere l'ultimo nelle vesti di dio del tuono. A ogni modo pare che Hemswrorth ci abbia ripensato...

L'attore, infatti ha ammesso a Entertainment Weekly che rinuncerà a Thor il giorno in cui i suoi fan si stancheranno di vederlo sul grande schermo: "Devo stare attento a come lo dico perché non ho idea di cosa accadrà nella fase successiva - ha detto Chris Hemsworth - Ci sono sempre conversazioni, come con Extraction. Prima che qualcosa sia ufficiale, le persone si fanno già le loro idee. Ma ufficialmente, non lo so. Voglio continuare a farlo fino a quando le persone non saranno così esauste da alzare gli occhi al cielo quando mi vedono apparire sullo schermo nei panni di quel personaggio".

Per Hemsworth, infatti, è il pubblico a decretare i suoi progetti futuri ma l'attore ha espresso la volontà di reinventare ancora Thor e renderlo imprevedibile: "Mi piacerebbe reinventare ancora il mio personaggio". Dopo quattro film da solista di cui l'ultimo più controverso (Hemsworth ha ammesso i difetti di Love and Thunder), il dio del Tuono tornerà in Avengers: The Kang Dynasty e Secret Wars.