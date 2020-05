Chris Hemsworth vi invita alla premiere di Thor: Love & Thunder: tutti i dettagli!

Se avete sempre sognato di calarvi nei panni degli Avengers e passare una serata insieme alle star del Marvel Cinematic Universe, l'attore Chris Hemsworth è pronto a realizzare il vostro desiderio grazie al prossimo Thor: Love & Thunder.

Recentemente Chris Pratt, dopo aver messo in palio un posto da comparsa per Jurassic World: Dominion, ha nominato alcuni dei suoi colleghi dei Marvel Studios a prendere parte a vari eventi di beneficenza al fine di raccogliere fondi per combattere l'attuale pandemia. Chris Evans, interprete di Captain America, ha deciso di accettare mettendo in palio una riunione online fra soli Avengers con Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Jeremy Renner e lo stesso Hemsworth, che però in attesa che Evans si organizzi ha evidentemente deciso di organizzare una All In Challenge tutta sua.

Come potete vedere nel video in calce all'articolo, l'attore è comparso su Instagram per annunciare la possibilità di partecipare alla premiere di Thor: Love and Thunder. "ALL IN CHALLENGE accettata. Grazie per la nomination Chris Pratt! Per la mia sfida invito voi e un vostro accompagnatore alla premiere di THOR: LOVE & THUNDER! Le donazioni andranno a No Kid Hungry, Meals On Wheels America e America Food Fund", ha scritto Hemsworth.

Cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Thor: Love & Thunder, lo ricordiamo, uscirà l'11 febbraio 2022.