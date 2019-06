Chris Hemsworth introduce il Fat Thor che canta Hurt di Johnny Cash

Recentemente ospite al Tonight Show Starring Jimmy Fellon, l'attore del Marvel Cinematic Universe Chris Hemsworth ha presentato al mondo la nuova versione "Fat" di Thor vista in Avengers: Endgame attraverso un video, diciamo così, speciale.

Il presentatore del talk show, tra gli schiamazzi generali e le risate dell'attore, ha lanciato infatti una clip che mostra Fat Thor di chitarra-minuto esibirsi in una struggente cover di "Hurt", celebre brano di Johnny Cash: tutta l'epica delle strofe e della musica della hit del cantautore country folk, qualche anno fa utilizzate per un ormai leggendario trailer di Logan, vanno a farsi benedire rilette dal fisico decadente del nuovo Dio del Tuono.

Ciò che è esilarante, tuttavia, è il modo in cui - al di là della bravura di Hemsworth - il brano riesca a rileggere in modo quasi perfetto lo stato d'animo dell'Avenger, con passaggi come "I remember everything/What have I become" o i versi successivi, "Everyone I know/ Goes away in the end", particolarmente ideali per spiegare lo status quo del team di supereroi, ora che Cap e Iron Man non ci sono più.

Se volete farvi due risate, il consiglio è quello di far partire il video che trovate in calce all'articolo!

Per altre notizie, rivisitate tutte le scene col cibo in Avengers: Endgame e scoprire come Chris Hemsworth fece ottenere a Tom Holland il ruolo di Spider-Man.