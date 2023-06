Chris Hemsworth dopo l'incidente di Jeremy Renner:'Possiamo andarcene in ogni momento'

Chris Hemsworth, intervistato da British GQ, ha dichiarato di aver riflettuto molto dopo la notizia dell'incidente con lo spazzaneve accaduto mesi fa al collega MCU Jeremy Renner, nel quale la star di Hawekeye ha rischiato la vita. Hemsworth si è soffermato proprio su quest'aspetto nel corso della chiacchierata con il magazine.

"Eravamo tutti nel bel mezzo della chat di Avengers, stavamo chiacchierando. Ed era folle. Nessuno di noi sapeva davvero quanto fosse grave. Penso che qualsiasi cosa del genere sia un'immediata realizzazione del tipo 'Wow, ognuno di noi può andarsene in qualsiasi momento... '" ha raccontato.



La star di Thor ha dichiarato di aver pensato spesso alla propria vita, avvicinandosi ai 40 anni:"Non credo di voler compiere 40 anni. Mi sento ancora come se ne avessi 25 e un sacco di tempo. Ora penso 'Oh, potrei essere a metà strada. Più della metà'" riconoscendo con ironia di avere anagraficamente ancora molto tempo davanti:"Se ci arrivo! La realtà del 'non starò qui per sempre' è sempre più una consapevolezza".



Jeremy Renner ha avuto un incidente all'inizio dell'anno con lo spazzaneve davanti alla propria abitazione, mentre cercava di liberare la strada di casa dalla neve.

L'attore ha rischiato la vita ma dopo settimane di convalescenza ha iniziato con calma la ripresa.



Hemsworth ha partecipato di recente all'ultimo film MCU su Thor; non perdetevi la nostra recensione di Thor: Love and Thunder.