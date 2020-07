Chris Hemsworth è Hulk Hogan nello spettacolare poster di BossLogic

La notizia dell'arrivo di un biopic sull'ex-stella del wrestling Hulk Hogan con protagonista Chris Hemsworth ha certamente mandato in visibilio i fan sia dell'attore che del lottatore e personaggio televisivo; BossLogic ha quindi colto la palla al balzo per realizzare un ipotetico poster della pellicola con Hemsworth nel ruolo.

Nel poster Hemsworth viene reimmaginato con il riconoscibile look di Hogan e il risultato è a dir poco mozzafiato: il busto scolpito dell'attore campeggia nel riquadro con lo sfondo ovviamente virato in giallo e la scritta Hulkamania come titolo del biopic. Di sicuro sale l'attesa per un progetto del genere, che già dalle prime indiscrezioni si preannuncia come folle!

Qualche settimana fa, lo stesso Hemsworth ha avuto modo di anticipare qualche dettaglio sulla sua preparazione fisica al progetto, alla quale l'attore non è certo estraneo visti i suoi precedenti allenamenti per ruoli molto fisici come quello di Thor nei film della Marvel in cui compare e per ultimo anche per Tyler Rake nell'omonimo film Netflix. "Questo film sarà un progetto davvero divertente. Come potete immaginare la preparazione per il ruolo sarà puramente e follemente fisica. Dovrò mettere più massa di quella che ho messo per Thor" ha dichiarato Hemsworth.

L'annuncio del film su Hulk Hogan con Chris Hemsworth come protagonista non è stata accolta con grande entusiasmo nel mondo del wrestling, come specificato dal commentatore Bryan Alvarez, poco convinto della scelta. "Chris Hemsworth sembra solo un ragazzo normale; si è grosso e ha i capelli lunghi biondi ma... hai visto Hulk Hogan negli anni '80? Era almeno il doppio di Thor" ha commentato lapidario Alvarez.

Nonostante tutto, Chris Hemsworth non vede l'ora d'interpretare Hulk Hogan nel biopic Netflix di Todd Phillips, che i fan attendono con grande ansia. Hemsworth si è ritrasferito in Australia dopo aver dichiarato di sentirsi soffocato da Hollywood.