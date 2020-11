Chris Hemsworth, Hulk Hogan commenta l'allenamento:'Può interpretarmi, è abbastanza bello'

Nei giorni scorsi Chris Hemsworth ha pubblicato sui social una foto nella quale è impegnato durante una sessione d'allenamento, nella quale faceva dell'ironia sul suo regime di training, dichiarando di essersi concesso uno sgarro con una 'gustosa ciambella', che altro non era che uno strumento ginnico con il quale si stava allenando.

La foto ha prevedibilmente generato una serie di commenti, anche da parte di colleghi come Chris Pratt, che ha intimato al collega di smettere di allenarsi per non farlo sfigurare nel prossimo film che gireranno insieme, Thor: Love & Thunder di Taika Waititi, ecco arrivare anche le parole di Hulk Hogan, che ha commentato il training di Hemsworth, da tempo in odore di casting per il biopic dedicato al celebre wrestler.



"Ci siamo quasi! È pronto FRATELLO. Ma è abbastanza bello da interpretarmi? LOL, LOL, LOL. HH" ha commentato Hogan, dando praticamente il suo benestare pubblico alla scelta di Hemsworth per il suo biopic.

"Questo film sarà un progetto molto divertente. Come puoi immaginare, questa parte richiederà un elevatissimo tasso di preparazione fisica. Dovrò mettere su tantissima massa, più di quella che ho messo su per Thor. Poi dovrò lavorare sull'accento, sulla fisicità dei suoi movimenti e sull'attitudine. Poi dovrò anche studiare a dovere il mondo del wrestling, cosa che non vedo l'ora di fare. In aggiunta allo schiarimento ulteriore dei capelli e al farmi crescere i baffi" dichiarava Hemsworth in relazione al progetto del biopic su Hulk Hogan.



Durante il lockdown della scorsa primavera, Chris Hemsworth ha dichiarato di essere tornato in Australia perché Hollywood lo soffocava.

Qualche settimana fa Hemsworth si è improvvisato meteorologo interrompendo un programma tv.