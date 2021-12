Chris Hemsworth, quanto guadagna la star di Thor e Avengers? Ecco il suo cachet

Nella loro storia recente, le pellicole Marvel hanno guadagnato cifre esorbitanti, così come i loro protagonisti. In cima alla lista secondo molti c'è Robert Downey Jr., ma anche i suoi colleghi non scherzano. Tra Thor e gli Avengers, Chris Hemsworth è uno degli Avengers più pagati. Ecco il cachet dell'attore.

Il net worth dell'attore trentottenne è oggi di ben 130 milioni di dollari, una cifra esorbitante. Da quel che sappiamo il suo guadagno base al mese è di circa 1 milione, a cui ovviamente si vanno a sommare le cifre dei vari ruoli che interpreta. Dunque c'è sicuramente una variazione in base alla quantità e ai tipi di lavori che gli arrivano.

Da quel che sappiamo, ad esempio, in Avengers: Endgame, l'attore ha ottenuto ben 15 milioni di dollari, un numero di certo inferiore rispetto a quello di altri colleghi, ma è anche vero che il suo ruolo nella pellicola non era centrale come in altre. Proprio nel 2019, grazie ai vari personaggi da lui interpretati quell'anno, ha raggiunto un guadagno di ben 76,4 milioni di dollari.

Quest'anno l'attore tornerà a vestire i panni di Thor nel film a lui dedicato. Mentre sono in corso le riprese aggiuntive di Love and Thunder, scopriamo insieme quanto ha ottenuto Hemsworth per questo film: 20 milioni di dollari. Che sono tanti, questo è certo, ma che paragonati ha quanto ha guadagnato per Endgame, dove il ruolo era inferiore, fanno un'impressione diversa.

Una cosa è certa: il cachet di Chris Hemsworth non è di certo modesto.