Chris Hemsworth è geneticamente predisposto all'Alzheimer: 'Mi prenderò un po' di tempo'

Quando non è impegnato a salvare il mondo nei panni di Thor, Chris Hemsworth si accontenta di essere un comune mortale che rischia l'osso del collo per farci divertire: con Limitless, la star dell'MCU si è messa alla prova in una serie di situazioni potenzialmente mortali, ma ha anche scoperto qualcosa di decisamente poco piacevole.

Durante le riprese dello show che ha fatto preoccupare i Marvel Studios per l'incolumità del nostro Chris, infatti, l'attore si è sottoposto a una serie di test medici che hanno evidenziato una certa tendenza a contrarre l'Alzheimer causata dalla doppia copia di un gene ereditato dai genitori, il gene APOE 4.

A rivelarlo è lo stesso Hemsworth durante la serie, con l'attore che proprio in queste ore ha quindi annunciato di volersi prendere una pausa dalla recitazione: "È una cosa che mi ha portato a volermi prendere un po' di tempo. Dal momento in cui ho concluso lo show, ho portato a termine ogni progetto per cui avessi firmato un contratto" sono state le parole dell'attore di Thor.

Hemsworth ha poi sottolineato di non aver ricevuto una diagnosi di Alzheimer, tranquillizzando quindi i fan sulle sue attuali condizioni di salute: "Non sto rassegnando le dimissioni, non smetto di recitare". Nell'attesa di rivedere il nostro Chris sul grande o piccolo schermo, noi gli facciamo dunque i nostri in bocca al lupo! Thor: Love and Thunder, intanto, continua a infrangere record su Disney+.