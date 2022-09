Chris Hemsworth firma un contratto first-look con...National Geographic

La star del Marvel Cinematic Universe e interprete di Thor Chris Hemsworth è pronto ad ufficializzare definitivamente la sua relazione con National Geographic con un contratto di prim'ordine.

Insieme al suo partner di produzione Ben Grayson, infatti, Hemsworth ha firmato un contratto 'first-look' con Nat Geo tramite la loro nuova società di produzione, la Wild State. La coppia ha già lavorato con National Geographic allo speciale Shark Beach con Chris Hemsworth e alla prossima serie Disney Limitless, che vedrà l'attore fungere da soggetto di prova per la scienza della longevità.

"Da storici fan di National Geographic, siamo entusiasti di poter continuare la nostra partnership insieme all'intera piattaforma Disney+", hanno dichiarato Hemsworth e Grayson in una nota. “Wild State si dedica alle narrazioni coinvolgenti che intrattengono e fanno luce su questioni importanti in tutto il mondo. Siamo grati per l'opportunità di raccontare storie importanti e di grande impatto insieme al principale marchio globale per la conservazione e la salvaguardia dell'ambiente che è Nat Geo".

L'accordo first-look riguarderà progetti senza copione di Wild State incentrati su avventura, esplorazione, viaggi e scienza. Al di fuori dell'accordo, la società svilupperà anche progetti narrativi per film, TV e piattaforme digitali. "Chris e Ben sono stati partner eccezionali con cui lavorare, dedicati alla creazione e alla produzione della programmazione senza script più avvincente che possa esserci", ha affermato Tom McDonald, vicepresidente esecutivo globale per la programmazione senza script per National Geographic Content. "Siamo entusiasti di entrare in questa partnership a lungo termine con Wild State e non vediamo l'ora di lavorare di nuovo insieme a loro."

Chris Hemsworth, lo ricordiamo, sta attualmente girando Furiosa per il regista George Miller, la cui uscita è prevista per maggio 2024, ed è protagonista e produttore del sequel di Netflix Tyler Rake 2, che invece arriverà nel 2023. Si presume che prossimamente tornerà anche ad interpretare Thor nei futuri film della saga del MCU, come Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.