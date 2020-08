Chris Hemsworth, Face Swap lo trasforma in Hulk Hogan: ecco l'esilarante orrore

Come noto in via ufficiali ormai da qualche mese, Chris Hemsworth interpreterà Hulk Hogan in un biopic attualmente in produzione, e dopo averlo visto nei panni del mitico wrestler grazie ad uno spettacolare poster di BossLogic beh, oggi è il turno di qualcosa di un po' meno spettacolare.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, un utente Twitter ha utilizzato Face Swap per trasformare letteralmente Chris Hemsworth nel lottatore Hulk Hogan, e il risultato è a dir poco ... quello che vi mostriamo in basso, mettiamola così.

In precedenza, la star del Marvel Cinematic Universe aveva dichiarato: "Questo film sarà un progetto davvero divertente. Come potete immaginare la preparazione per il ruolo sarà puramente e follemente fisica. Dovrò mettere su più massa muscolare di quanta ne abbia messa per Thor".

Tra l'altro l'annuncio del film su Hulk Hogan con Chris Hemsworth come protagonista non è stato accolta con grande entusiasmo nel mondo del wrestling, come specificato anche dal commentatore Bryan Alvarez, poco convinto della scelta. "Chris Hemsworth sembra solo un ragazzo normale; si, è grosso e ha i capelli lunghi biondi ma... hai visto Hulk Hogan negli anni '80? Era almeno il doppio di Thor" ha commentato lapidario Alvarez.

Ricordiamo che prima di vederlo nei panni del lottatore, la star australiana tornerà nel Marvel Universe con Thor: Love and Thunder, quarto film della saga stand-alone del Dio del Tuono e il secondo scritto e diretto da Taika Waititi dopo il successo di Thor: Ragnarok.