Chris Hemsworth esploratore dell'Australia su Instagram: 'Iniziano le riprese di Thor 4'

Chris Hemsworth è comparso sul popolare social network Instagram pubblicando una serie di foto di famiglia mostrando la sua vacanza da 'esploratore' in Australia, ma in aggiunta ha anche fornito un aggiornamento su Thor: Love & Thunder che sarà sicuramente molto gradito dai fan dei Marvel Studios.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, oltre a pubblicare delle spettacolari foto la star dell'isola di Lord Howe - una piccola isola dell'Oceano Pacifico situata a 600 chilometri a est dell'Australia - ha scritto: "E' stato fantastico prendersi qualche giorno di vacanza sull'isola di Lord Howe prima di iniziare i lavori su Thor: Love and Thunder questa settimana!"

Nelle foto l'attore è accompagnato dalla moglie Elsa Pataki e dai loro figli, ma per i fan Marvel Studios sicuramente la notizia principale è che le riprese del nuovo film di Taika Waititi, a quanto pare, inizieranno nei prossimi giorni.

Ricordiamo che l'ultima apparizione sullo schermo di Hemsworth nei panni di Thor è stata in Avengers: Endgame del 2019, in cui ha sfoggiato un nuovo look molto particolare. In origine, Endgame era l'ultimo film sul contratto originale di Hemsworth, scritturato per tre film di Thor e i quattro capitoli della saga di Avengers, oltre ad un cameo non accreditato in Doctor Strange. Tuttavia, dopo aver discusso nuove idee per la storia con il regista di Thor: Ragnarok Taika Waititi, l'attore ha firmato per un quarto film.

In Love & Thunder ci saranno anche Natalie Portman, che ha interpretato Jane Foster in Thor del 2011 e Thor: The Dark World del 2013, Tessa Thompson nei panni di Valchiria, Chris Pratt nei panni di Star-Lord - insieme a tutti gli altri Guardiani della Galassia, Gamora esclusa - e Christian Bale nei panni di Gorr the God Butcher. Infine, qualche giorno fa al cast si è aggiunto anche Matt Damon.

Il film arriverà nelle sale il 6 maggio 2022.