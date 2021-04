Chris Hemsworth esalta Mad Max: Furiosa sui social, svelati i primi dettagli della trama!

Mad Max: Fury Road si sta preparando a far rombare nuovamente i motori con il prequel Furiosa, annunciato ufficialmente con una conferenza stampa tenutasi in Australia nelle scorse ore alla presenza di Chris Hemsworth e George Miller.

Durante l'evento, il regista ha anticipato che a differenza di Fury Road, la cui avventura si articolava nel giro di 'tre giorni e due notti', Furiosa sarà una saga spalmata su diversi anni. Ecco che cosa ha dichiarato Miller:

"Da quando abbiamo avviato la produzione di Fury Road penso che si siano alternate sei diverse presidenze alla Warner Bros. Ora la cosa si è stabilizzata molto e sono in grado di concentrare la mia attenzione in modo costante ai film che vogliono realizzare, e Furiosa è uno di loro. Quel che posso dire sulla storia è che, mentre gli eventi di Fury Road accadono essenzialmente in tre giorni e due notti, questo film sarà ambientato lungo l'arco di molti anni. L'obiettivo è fare un film 'straordinariamente familiare', e questo risulterà molto familiare a coloro che conoscono Mad Max, e in particolare Fury Road, ma sarà anche unico a suo modo."

Nel frattempo, nel post che trovate in calce, Chris Hemsworth ha dichiarato:

"Grande conferenza stampa per discutere di Mad Max Furiosa. Un enorme ringraziamento a George Miller e Doug Mitchell per l'opportunità e al governo statale e federale per tutto il loro supporto e per aver reso possibile il nostro piano di girare qui nel NSW Australia. Non vedo l'ora di cominciare. Verserò il mio cuore, l'anima, il sudore e lacrime in questo progetto!!"

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!