Chris Hemsworth entra a far parte del cast del reboot di Crocodile Dundee!

La scorsa settimana, siamo stati colti di sorpresa dalla notizia della produzione di Dundee, il misterioso sequel / spinoff del famoso franchise di. Questo nuovo film sarà interpretato nientemeno che dalla superstar della commedia USA Danny McBride e, udite, udite, da Chris Hemsworth

Mentre le voci stanno ancora speculando sul fatto che il progetto, prodotto da Rimfire Films (la compagnia dietro i primi due film di Dundee), sia un film vero o solo un mirabile spot creato ad hoc per il Super Bowl, è stato adesso svelato che il superfigo australiano Chris Hemsworth (The Avengers, Thor) interpreterà Wally Jr., il figlio del partner commerciale di Dundee, Walter "Wally" Reilly, interpretato da John Meillon nei primi due film. Date un'occhiata al video e alle foto cliccando QUI!

Il sito ufficiale descrive Wally Jr. come l'erede della compagnia di suo padre. "Questo esperto ragazzo che vive all'aria aperta è orgoglioso di sapere tutto quello che c'è da sapere sulla terra in cui vive. Ma gli toccherà fare un sacco di lavoro per tenere il suo nuovo amico americano fuori dai guai. "

Crocodile Dundee è tornato. Beh, in realtà, lui è scomparso nella foresta. E l'unica persona che potrebbe essere in grado di trovarlo è il figlio americano Brian Dundee, interpretato da Danny McBride. Lui, figlio di una leggenda, è costretto a trovare le sue radici australiane mentre si imbarca in questa grande avventura. È ora di essere all'altezza del cognome che porta. A differenza di suo padre, Brian è cresciuto come un vero ragazzo di città. Ma questo non gli impedirà di prendere comunque l'enorme coltello di suo padre e di lanciarsi nell'entroterra australiano, completamente impreparato per quello che lo aspetta.

L'originale Crocodile Dundee del 1986, era una commedia scritta e interpretata da Paul Hogan nei panni del boscimano australiano Mick Dundee che viene a New York City. Un successo a sorpresa, che ha incassato, all'epoca, 328 milioni di dollari al botteghino internazionale e ha pertanto dato il via alla produzione di due sequel, Crocodile Dundee II del 1988 e Crocodile Dundee a Los Angeles nel 2001, nessuno dei quali ha bissato i traguardi dell'originale.