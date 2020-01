Chris Hemsworth dona un milione di dollari per l'Australia, devastata dagli incendi

Chris Hemsworth e la sua famiglia hanno donato un milione di dollari alle forze che combattono in queste settimane gli incendi boschivi in corso in Australia. Ad annunciarlo lo stesso Hemsworth in un video condiviso attraverso le sue piattaforme social. Nel filmato la star ha dichiarato che donerà la somma a chi sta lottando contro gli incendi.

Si ritiene che sinora gli incendi, principalmente concentrati sulla costa orientale del continente, abbiano bruciato 6,3 milioni di ettari. Ad oggi, oltre 2.500 edifici sono stati distrutti e gli incendi hanno provocato oltre due dozzine di vittime.

"Ciao a tutti. Come voi, voglio sostenere la lotta contro gli incendi boschivi qui in Australia. La mia famiglia e io stiamo contribuendo con un milione di dollari. Spero che anche voi ragazzi possiate fornire un apporto.

Ogni centesimo conta quindi tutto ciò che potete raccogliere è molto apprezzato. Ho messo insieme relazioni di sostegno a vigili del fuoco, enti e organizzazioni di beneficenza, che stanno lavorando senza sosta per fornire supporto durante questo devastante periodo. [...] Fa davvero la differenza".



Coloro che sono interessati a donare qualcosa per aiutare l'Australia possono collegarsi al link formato da Chris Hemsworth e il suo team.

L'Australia nel corso degli anni è stata spesso utilizzata per ospitare varie produzioni del Marvel Cinematic Universe e in generale dei Marvel Studios. A giugno Chris Hemsworth aveva annunciato una pausa dalla recitazione.

Qualche settimana fa Hemsworth aveva trovato i ruoli perfetti per i suoi fratelli nell'MCU, annunciandoli attraverso alcune divertenti dichiarazioni rilasciate al panel del Midwest Comic-Con.