Chris Hemsworth, il divertente video della star di Thor per un'app di fitness

Continuano le riprese di Thor: Love and Thunder, e qualche giorno fa abbiamo visto Chris Hemsworth a confronto con la sua controfigura. Come sappiamo l'attore ci tiene molto alla sua forma fisica, ma sa anche essere autoironico e non prendersi sul serio, come dimostra un nuovo video pubblicato su Instagram.

Le immagini, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, mostrano la testa di Chris Hemsworth sul corpo di altre persone, uomini e donne, che parlano del loro allenamento prendendosi gioco dell'attore. All'inizio del video compare un avviso sull'uso di linguaggio inappropriato ("ma contiene anche un po' di verità su di me" scrive Hemsworth nella didascalia), mentre nel finale si legge in sovraimpressione la scritta: "Non hai bisogno di essere Chris per ottenere risultati. Hai soltanto bisogno del suo team."

Il video è uno spot per una app di fitness chiamata Centr, e il risultato in effetti è divertente e piuttosto originale rispetto alle solite collaborazioni di influencer e personaggi famosi.

Tornando al quarto capitolo dello stand-alone su Thor targato Marvel Cinematic Universe, negli ultimi giorni Jaimie Alexander ha terminato le riprese, e abbiamo visto anche il nuovo tatuaggio di Taika Waititi. L'uscita di Thor: Love and Thunder con Chris Hemsworth è prevista per il 2022.