Chris Hemsworth: diventando Fat Thor ho capito cosa si prova ad essere incinta!

Avengers: Endgame ha introdotto i fan ad un nuovo e inedito look di Thor, capace di dividere molto gli appassionati. Ad oltre due mesi dall'uscita in sala di Avengers: Endgame, a Chris Hemsworth vengono ancora fatte domande su Fat Thor, e recentemente l'attore ci ha scherzato col Daily Telegraph, ironizzando sul proprio aspetto nel film.

"Una giornata davvero strana al lavoro, si" ha affermato Hemsworth parlando delle protesi utilizzate "Aveva un peso di circa 40kg, quindi era molto pesante, era una sorta di tuta protesica in silicone con una cerniera sul retro e in qualsiasi momento la gente si avvicinava e mi massaggiava lo stomaco. Ora so come ci si sente quando mia moglie è incinta!" ha scherzato la star "Avevo pesi sul polso e sulle caviglie per farmi muovere diversamente ma mi piaceva la trasformazione e la libertà di fare tutto ciò che volevo con il personaggio. Mi ha permesso di uscire dagli schemi".



Thor ha mantenuto il look per tutto il film anche dopo essersi aggregato ai Guardiani della Galassia:"Interpreterò di nuovo quel personaggio. Lo amo così tanto, specialmente se c'è qualcosa di unico da proporre. Mi sono sentito come se gli ultimi tre film fossero davvero diversi. E non so nemmeno se stanno o quando gireranno Guardiani della Galassia Vol. 3".

In questi giorni sono molte le notizie bizzarre; dai vuoti di memoria di Gwyneth Paltrow alla confessione di Jon Favreau, produttore della pellicola, che ha ammesso di non sapere tutto del film. Le novità e gli aneddoti in casa Marvel non finiscono mai.