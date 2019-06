Chris Hemsworth si concede una pausa dalla recitazione: passerà del tempo con la famiglia

Chris Hemsworth ha deciso di concedersi un po' di meritato riposo. Dopo essere apparso in cinque lungometraggi in appena tre anni, l'interprete di Thor ha intenzione di sfruttare gli spazi bianchi del suo calendario per passare del tempo con la propria famiglia.

A rivelarlo è stato lo stesso attore durante un'intervista con il Daily Telegraph australiano: "Quest'anno probabilmente non girerò più nulla. Voglio solo stare a casa con i miei bambini. Sono in un'età molto importante. Sono ancora giovani ma sentono la mia assenza più di prima. Ho un anno in cui probabilmente non dovrò girare più niente. Ho un press tour, qualche apparizione qua e là, ma sarò molto spesso a casa. Se avessi detto al me di 10 anni quale fosse lo scenario migliore possibile, è questo. Ora posso riposarmi e divertirmi, e non devo inseguire dei film."

Dal 2018 Hemsworth è apparso in 12 Soldiers, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame (qui trovate la nostra recensione di Avengers: Endgame), 7 Sconosciuti a El Royale e tra poco tornerà sul grande schermo con Men in Black: International, quest'ultimo atteso nelle sale italiane il prossimo 25 luglio.

Recentemente l'attore ha spiegato che in questo della sua carriera può scegliere con più cura i progetti a cui partecipare, e per questo ha deciso di rifiutare un importante ruolo in Star Trek 4.