Chris Hemsworth, come sono cambiati i suoi allenamenti ora che è in pausa da Thor

Chris Hemsworth ha dovuto costruire il suo fisico scultoreo per poter essere degno di rappresentare Thor nel Marvel Cinematic Universe, sottoponendosi a un allenamento durissimo per raggiungere i risultati che tutti abbiamo potuto apprezzare nei suoi film. Cerchiamo di capire come sia cambiato la sua routine ora che il personaggio è in pausa.

Chris Hemsworth ha già giurato fedeltà ai fan del Marvel Cinematic Universe ma, visto che la sua carriera gli richiede di interpretare personaggi differenti e con un’altra fisicità rispetto al Dio del Tuono, ha dovuto adattare il lavoro fatto per tenersi in forma per rientrare in canoni differenti.

I nuovi regimi alimentari e di allenamento dell’attore rispondono anche al test genetico che il protagonista di Tyler Rake ha effettuato e che gli ha evidenziato una predisposizione all’Alzheimer.

Per questo l’attore, seguito da vicino dai medici, ha deciso di continuare rendere prioritario un allenamento votato all’endurance e alla forza (con meno enfasi sul lavoro con i pesi), a cui ha aggiunto un’attenzione particolare alle sua fasi di sonno e un lavoro di respirazione e meditazione.

Allo stesso tempo ha deciso di bilanciare meglio il lavoro e di prendersi più spazio per godere della propria famiglia e dei propri figli.

Nonostante la notizia della predisposizione al morbo, testimoniata durante la docuserie Limitless With Chris Hemsworth, pare che l’attore non abbia alcuna intenzione di ritirarsi.

Queste le parole dell’interprete del Marvel Cinematic Universe: “Si pensa sempre che si vivrà per sempre, specie da giovani. La notizia di questa cosa che potrebbe portarmi via, mi ha spiazzato. È stato un bel calcio nel sedere e un promemoria a fare tutto ciò che è in mio potere per darmi la migliore possibilità di combattere. Qualsiasi lavoro stia facendo per la salute del mio cervello va a beneficio del resto del mio corpo: lo abbiamo trasformato in un fatto positivo”.

Un’ottima testimonianza di positività, quella dell’australiano e, a proposito dei nuovi ruoli che lo attendono, ricordiamo le parole di Chris Hemsworth sulla sceneggiatura di Mad Max: Furiosa.