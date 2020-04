Chris Hemsworth colpisce Miley Cyrus per difendere il fratello Luke: 'Via da Malibù'

Chris Hemsworth, star del Marvel Cinematic Universe in una recente intervista promozionale con News.com.au ha parlato della relazione del fratello Liam con Miley Cyrus e si è lasciato "sfuggire" una stoccata nei confronti della pop star.

Come noto, Liam e Miley hanno vissuto una relazione a dir poco complessa, che alla fine però si è risolta con le nozze a dicembre 2018. Purtroppo però la cosa si risolse ancora una volta, definitivamente, con il divorzio nell'agosto 2019, e adesso Chris, in un'intervista per il film Netflix Extraction, ha difeso il fratello iniziando con lo scherzare sulla forma fisica, secondo lui ritrovata non appena tornato in Australia.

"Hai visto la copertina di Men’s Health? Io ho pensato: 'Non male, ragazzo, non male'. Ma immagino sia la vita australiana. Lo abbiamo tirato fuori da Malibu!”, ha detto sorridendo: naturalmente la frecciatina alla Cyrus sta tutta nella località citata, Malibu, dove la pop star aveva fatto trasferire Luke per la convivenza.

Vi ricordiamo che Extraction, noto in Italia col titolo di Tyler Rake, arriverà sul servizio di streaming on demand dal prossimo 24 aprile. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Tyler Rake e ad un articolo che mette a confronto Mjolnir e Stormbreaker, le due micidiali armi di Thor nel Marvel Cinematic Universe. Il supereroe tornerà a febbraio 2022 con Thor: Love & Thunder, scritto e diretto da Taika Waititi, autore dietro al successo del precedente Thor: Ragnarok.