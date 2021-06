Chris Hemsworth e Chris Pratt prendono in giro Chris Evans dal set di Thor: Love & Thunder

Nel giorno del Dopo gli auguri di Jeremy Renner a Chris Evans, che oggi compie 40 anni, anche Chris Hemsworth e Chris Pratt si sono uniti ai festeggiamenti per l'ex Captain America, ma ovviamente lo hanno fatto a modo loro.

Pubblicando una foto dal set di Thor: Love & Thunder, nuovo attesissimo film del Marvel Cinematic Universe scritto e diretto dall'autore premio Oscar Taika Waititi, i due attori, interpreti rispettivamente di Thor e di Star Lord, il leader dei Guardiani della Galassia, hanno preso in giro Chris Evans con degli impuniti sorrisoni condivisi con i propri follower: nella didascalia, infatti, Hemsworth finge di confondere Pratt con Evans, augurando buon compleanno al secondo con una foto in cui però appare insieme al primo. Un altro capitolo, insomma, nella celebre faida tra i vari Chris del Marvel Universe: chissà come risponderà Chris Evans a quest'ennesima provocazione.

Ricordiamo che le riprese di Thor: Love & Thunder sono state concluse nei giorni scorsi, e in attesa della canonica sessione di riprese aggiuntive il film ha attualmente una data di uscita fissata per 6 maggio 2022.

Chris Hemsworth e Chris Pratt hanno lavorato a stretto contatto fin dai tempi di Avengers: Infinity War, e dopo gli eventi di Avengers: Endgame Pratt - insieme a tutti i suoi colleghi Guardiani della Galassia - avrà un ruolo nel nuovo capitolo della saga di Thor. Nel cast, lo ricordiamo, anche Natalie Portman, Tessa Thompson, Taika Waititi, Christian Bale, Matt Damon, Sam Neill e Russell Crowe.