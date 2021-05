Chris Hemsworth chiama Mel Gibson: 'Per Mad Max: Furiosa voglio i suoi consigli'

Nel corso di una nuova intervista Chris Hemsworth, star del Marvel Cinematic Universe impegnato con le riprese di Thor: Love & Thunder e reclutato da George Miller per l'attesissimo Mad Max: Furiosa, ha parlato dell'eredità di Mel Gibson e del suo significato per l'acclamata saga post-apocalittica.

Per chi non lo sapesse, Mel Gibson fu protagonista della trilogia originale di Mad Max diretta da George Miller tra il 1979 e il 1985, nella quale interpretò il personaggio di Max oggi più comunemente associato a Tom Hardy dopo il successo incredibile dell'incredibile Fury Road. Hemsworth, che reciterà al fianco di Anya Taylor-Joy nel film di prossima uscita Furiosa, ambientato nel mondo di Mad Max e incentrato sulla giovinezza della futura Imperatrice Furiosa, il personaggio interpretato da Charlize Theron in Fury Road, ha dichiarato ad ABC Australia di voler chiamare proprio Mel Gibson in vista della preparazione del suo ruolo.

Per quanto ne sappiamo ad oggi, la star Marvel non dovrebbe interpretare Max ma un nuovo personaggio creato appositamente per il film: l'attore, che si trova in Australia per le riprese di Love & Thunder e che sempre in Australia girerà Furiosa nel corso dell'estate 2021, ha affermato di 'essere cresciuto guardando la trilogia originale' e che per lui sarà 'un grande onore': "C'è tanta pressione ma è una pressione entusiasmante, una pressione che trovo molto motivante".

Di certo parlare di pressione non è esagerare: fin dal suo debutto al Festival di Cannes del 2015, Mad Max: Fury Road è stato salutato come un capolavoro assoluto e nei mesi successivi, oltre a guadagnare $375 milioni di dollari in tutto il mondo, avrebbe vinto anche sei premi Oscar (più di tutti durante la cerimonia 2016) ottenendo anche una nomination per il miglior film. Qualche tempo fa, lo abbiamo celebrato con il nostro Everycult su Mad Max: Fury Road.

Ricordiamo che Mad Max: Furiosa ha una data di uscita già fissata per il 23 giugno 2023.