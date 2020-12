Chris Hemsworth celebra il decimo anniversario di matrimonio con Elsa Pataky

Chris Hemsworth ha festeggiato dieci anni di matrimonio con la moglie Elsa Pataky sposata alla fine del 2010. Per celebrare la ricorrenza Thor ha condiviso una galleria di immagini della coppia che nel frattempo ha avuto tre splendidi figli: India, Sasha e Tristan.

"10 anni insieme! Attendo con impazienza i progressi della medicina e della scienza moderne per goderne altri duecento insieme!" ha scritto Hemsworth nella didascalia di Instagram del post che puoi vedere in calce alla notizia.



Pataky si è immortalata mentre guardava le foto fatte nel corso degli anni con il marito e ha postato un'immagine sul suo account Instagram scrivendo: "Guardare dieci anni di fotografie è stato divertente quasi quanto la realtà! Brindiamo a molti altri anni di tempi meravigliosi, ti amo sempre e per sempre @chrishemsworth" puoi trovare anche questo post in calce alla notizia.



Hemsworth e Pataky vivono insieme una vita davvero avventurosa come si deduce anche dalle foto postate da Hemsworth che ha una serie in arrivo su Disney+ con National Geographic chiamata Limitless che documenta il suo desiderio di vivere uno stile di vita avventuroso e sano.



Hemsworth ha deciso di trasferirsi in Australia e allontanarsi da Hollywood per il suo bene e quello della sua famiglia.



"Abbiamo fatto tutto molto velocemente, non so come siamo sopravvissuti come coppia", ha detto Pataky a Body+ Soul . “Ci siamo sposati e poi un anno dopo abbiamo avuto figli. Mette molta pressione su un matrimonio, ma siamo usciti bene perché c'è molto amore tra noi e siamo personalità molto forti ma ci amiamo così tanto. Lo facciamo funzionare."



Intanto Hemsworth si sta preparando per le riprese di Thor: Love and Thunder che prevede anche Christian Bale nei panni di Gorr.