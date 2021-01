Chris Hemsworth celebra il compleanno del fratello Liam con una tenera foto ricordo

Impegnato in questo periodo con le riprese di Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth ha deciso di festeggiare il compleanno del fratello Liam condividendo su Instagram una tenera foto ricordo della loro infanzia.

"Non sei cambiato nemmeno un po'" ha scritto la star del Marvel Cinematic Universe nel post, ai cui auguri si sono unite altre celebrità quali Isla Fisher, Bear Grylls e il pugile John Wayne Parr. La foto, che potete trovare in calce all'articolo, mostra i due attori da bambini con indosso le uniformi gialle della scuola che hanno frequentato in Australia, in compagnia del loro cane dell'epoca.

Apparso di recente in Tyler Rake, film action targato Netflix e prodotto dai fratelli Russo di cui è già in lavorazione un sequel, Chris tornerà nei panni del Dio del Tuono per il suo quarto stand-alone del MCU, Thor: Love and Thunder, affidato nuovamente a Taika Waititi (Jojo Rabbit) dopo gli ottimi risultati ottenuti da Thor: Ragnarok. Prossimamente, inoltre, l'attore australiano prenderà parte allo spin-off di Mad Max: Fury Road incentrato su Furiosa.

Per quanto riguarda Liam, invece, di recente ha recitato come protagonista nel debutto alla regia di Clark Duke, Arkansas, thriller basato sull'omonimo romanzo di John Brandon. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Arksansas.