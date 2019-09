Chris Hemsworth insieme a un cartello 'pro-Thanos' per il Global Climate Strike

E' iniziato il Global Climate Strike, lo sciopero che si sta svolgendo in tutto il mondo per chiedere delle risposte agli effetti del surriscaldamento globale, e tra i manifestanti si è fatto vedere anche Chris Hemsworth.

L'interprete di Thor nel Marvel Cinematic Universe - che nel 2021 diventerà il primo personaggio ad apparire da protagonista in un quarto capitolo stand-alone grazie a Thor: Love and Thunder - si è fatto fotografare a Byron Bay, in Australia, insieme ad una manifestante che ha realizzato un cartello con scritto "Thanos had a better plan 4 earth". Potete vedere la foto in calce alla notizia.

Hemsworth ha anche postato su Instagram un simpatico video insieme alla figlia accompagnato da un messaggio di supporto alla manifestazione: "Cosa vogliamo? Un'azione per il Clima! I bambini hanno parlato. Ben fatto a tutti i giovani climate strikers per aver partecipato al Climate Strike spostando l'attenzione sull'emergenza dei cambiamenti climatici. Dicendo ai nostri leader politici che se vogliono parlare per loro devono ascoltarli. La crisi climatica è alle porte. I bambini capiscono la scienza basilare per cui se continuiamo ad inquinare il pianeta i cambiamenti climatici peggioreranno e loro non avranno un futuro. Nessuno di noi lo avrà. Il pianeta morirà e se fate i conti sapete che significa... che anche noi saremo eliminati senza troppe cerimonie. Quindi sì, è sicuramente immediato, urgente e necessario fare muovere i nostri leader."

Le proteste della giovane attivista Greta Thunberg sono state recentemente appoggiate anche dai dipendenti di Microsoft e Jeff Bezos.