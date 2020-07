Chris Hemsworth si carica:'La preparazione fisica per Hulk Hogan sarà folle!'

Chris Hemsworth ha definito folle la trasformazione fisica da mettere in atto per il biopic sulla leggenda del wrestling, Hulk Hogan. La star di Endgame interpreterà l'iconico personaggio della WWE in un prossimo film biografico previsto su Netflix e diretto da Todd Phillips, regista dell'acclamato film con Joaquin Phoenix, Joker.

"Questo film sarà un progetto davvero divertente. Come potete immaginare la preparazione per il ruolo sarà puramente e follemente fisica. Dovrò mettere più massa di quella che ho messo per Thor" ha dichiarato Hemsworth.

L'annuncio del film su Hulk Hogan con Chris Hemsworth come protagonista non è stata accolta con grande entusiasmo nel mondo del wrestling, come specificato dal commentatore Bryan Alvarez, poco convinto della scelta.



"Chris Hemsworth sembra solo un ragazzo normale; si è grosso e ha i capelli lunghi biondi ma... hai visto Hulk Hogan negli anni '80? Era almeno il doppio di Thor" ha commentato lapidario Alvarez.

Chris Hemsworth si è sottoposto ad una rigorosissima dieta per poter tornare al peso forma necessario per interpretare nuovamente Thor in Thor: Love and Thunder:"Petti di pollo e frullati proteici, pollo bollito... carni non condite, giusti carboidrati. Una dieta molto rigorosa" ha confermato Hemsworth.

Chris Hemsworth non vede l'ora d'interpretare Hulk Hogan nel biopic Netflix di Todd Phillips, che i fan attendono con grande ansia. Hemsworth si è trasferito in Australia dopo aver dichiarato di sentirsi soffocato da Hollywood.