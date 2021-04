Chris Hemsworth, il suo Blackhat è in top 5 su Netflix oggi: che film è e di cosa parla?

Questa settimana Chris Hemsworth ha letteralmente dominato la classifica del servizio di streaming on demand Netflix, col thriller del 2015 Blackhat che è stato in grado di scalare posizione dopo posizione entrando oggi in top 5.

Qualora steste cercando un film per il week-end, vi forniamo quindi tutte le informazioni utili sul film scritto e diretto dal grande Michael Mann.

Blackhat è un thriller d'azione che ha rappresentato il grande ritorno del leggendario regista di Heat e Miami Vice dietro la macchina da presa, sei anni dopo l'uscita di Nemico Pubblico con Johnny Depp: la trama segue Nicholas Hathaway (Hemsworth), un hacker che viene fatto uscire di prigione dall'FBI per aiutare i governi degli Stati Uniti e della Cina a rintracciare un pericoloso cyber-criminale. Nel cast troviamo anche Viola Davis, Holt McCallany, Wang Leehom e Tang Wei, co-protagonista di Un lungo viaggio nella notte di Bi Gan.

Il film è vagamente ispirato al 'caso Stuxnet', quando un virus informatico venne progettato per attaccare i programmi industriali: scoperto nel 2010, Stuxnet ha rovinato quasi un quinto degli impianti nucleari iraniani e la sua origine non è mai stata identificata ufficialmente. Il titolo "Blackhat" deriva dalla mitologia del Far West e fa riferimento alla 'moda' dei cattivi di indossare i cappelli neri, dei black hat appunto: nel mondo dell'hacking, si definisce 'black hat' quell'hacker che commette i suoi crimini informatici per il gusto di creare caos o più semplicemente per guadagno personale.

Blackhat è disponibile su Netflix per tutti gli abbonati, e a questo punto non possiamo che augurarvi buona visione!