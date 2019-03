Chris Hemsworth dà il benvenuto a Deadpool e a Ryan Reynolds nel MCU

La star del Marvel Cinematic Universe Chris Hemsworth ha dato il benvenuto al collega Ryan Reynolds e al suo personaggio Deadpool in casa Disney, ora che la compagnia ha comprato ufficialmente la Fox.

Nell'immagine postata dall'attore su Instagram, si può vedere il mercenario chiacchierone indossare l'iconico elmo di Thor e impugnare una versione per bambini del martello magico Mjolnir. Sullo sfondo, inoltre, è possibile notare la sagoma stilizzata di Topolino.

Vi ricordiamo che, a seguito dell'acquisizione della Fox, Kevin Feige sarà finalmente libero di integrare i personaggi dei franchise di X-Men e Fantastici Quattro all'interno dei film del MCU: in un articolo di recente pubblicazione incentrato sul futuro dei Marvel Studios, abbiamo provato ad ipotizzare quali fra le più importanti saghe a fumetti Marvel potrebbero approdare sul grande schermo, tirando in ballo nomi importanti come House of M, Annihilation, La Trilogia di Galactus e Secret Invasion.

Comunque, al momento, le uniche cose certe sono che a) Avengers: Endgame concluderà i primi undici anni di narrazione del MCU, nei quali è stata sviluppata la Infinity Saga, e b) a luglio con Spider-Man: Far From Home inizierà la cosiddetta Fase 4 del MCU, che darà il là ad una nuova maxi-saga che si svilupperà nei prossimi anni.

Infine vogliamo avvisare tutti i nostalgici della recente pubblicazione di articolo di addio alla Fox, nel quale vi parliamo dei venti film che hanno fatto la storia della major e del cinema mondiale.