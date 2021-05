Chris Hemsworth balla con la moglie Elsa Pataky al White Party: ecco il video

Nel corso del fine settimana Chris Hemsworth ed Elsa Pataky hanno organizzato un White Party molto glamour nella loro villa di Byron Bay, con una lista di ospiti rigorosamente vestiti di bianco piena zeppa di star. Per l'occasione Hemsworth e Pataky si sono esibiti in un balletto molto divertente pubblicato sui social dall'attrice.

Tra le star presenti alla festa anche Matt Damon. Pataky ha condiviso il video in cui balla insieme al marito a bordo piscina nel corso della lussuosa serata, ridendo delle buffe mossette dell'attore.

"Con quei passi di danza come potrei dire di no!" scrive Pataky nel post.



Elsa Pataky si è presentata alla festa con un elegante tailleur, pantalone e tacchi, con gioielli d'argento e nel complesso un look molto sofisticato. Hemsworth ha indossato un paio di pantaloni a zampa in stile Elvis e un paio di occhiali da aviatore con lenti a specchio.

Matt Damon si trova in Australia per girare Thor al fianco di Hemsworth ed è stato notato chino nel gruppo degli invitati con una felpa bianca e pantaloni.

Chris Hemsworth è tornato in Australia perché Hollywood lo soffocava, come da lui stesso dichiarato all'epoca del trasferimento nel Paese dal quale era partito per iniziare la carriera nel mondo dello spettacolo.



Chris Hemsworth dichiarò che ancora oggi ad Hollywood non lo prendono sul serio come attore, a causa soprattutto del suo aspetto estetico e della cura del suo corpo.