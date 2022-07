Chris Hemsworth, gli auguri dal set di Thor a Elsa Pataky: 'La mia roccia, ma più comoda'

Il successo di Thor: Love and Thunder è un valido motivo per festeggiare, naturalmente, ma questa settimana Chris Hemsworth ha avuto altre priorità: proprio oggi cade infatti il compleanno di Elsa Pataky, la star di Interceptor che proprio con il Dio del Tuono del Marvel Cinematic Universe è sposata da ben 12 anni.

Recentemente critica con i muscoli messi su da Chris Hemsworth per Thor: Love and Thunder, Pataky spegne oggi 46 candeline: una ricorrenza che andava festeggiata in maniera adeguata, con l'attore di Spiderhead che anche tramite social non ha mancato di rivolgere un pensiero alla sua compagna di vita.

"Buon compleanno a questa meravigliosa ragazza! Grazie per esser sempre stata la roccia su cui sedermi, solo molto più comoda" sono state le parole con cui Hemsworth ha commentato la splendida foto pubblicata su Instagram, nella quale vediamo il Thor dell'MCU in tutta la sua imponente stazza seduto sulle gambe di una Elsa Pataky che, onore al merito, sembra non mostrare alcun segno di sofferenza per il peso sopportato!

Chissà se Pataky, alla fine, avrà imparato ad apprezzare la forma fisica del marito: in caso contrario, chissà che come regalo di compleanno il buon Chris non decida di cominciare a perdere un po' di massa! Tornando a parlare di cinema, intanto, Taika Waititi ha risposto a chi lamentava l'eccessiva comicità di Thor: Love and Thunder.