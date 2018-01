Chris Hemsworth apre ad un suo ritorno come Thor (ma per ora si prenderà una pausa)

Lo ha ripetuto più e più volte in queste settimane, e non sembra stancarsi di dirlo: l'attoreè aperto a rinnovare il suo contratto e tornare ad interpretare Thor al cinema.

Il suo contratto con i Marvel Studios? Dopo Avengers 4 è concluso, ma l'attore ha ribadito di come sia aperto ad un suo ritorno in futuro nei panni del Dio del Tuono: "Probabilmente mentre stavo girando gli altri, ero esausto e non proprio felice di quel che stavo facendo. Ma con Thor: Ragnarok ho avuto voce in capitolo e ci siamo divertiti tantissimo sul set. Quando abbiamo finito le riprese di Avengers 4 qualche settimana fa, mi son detto 'oh no, non mi divertirò più cosi in vita mia'. Io penso che abbiamo reinventato Thor, e abbiamo una gran bella premessa da dove poter continuare con il personaggio".

Ma nonostante questo, Chris Hemsworth chiarisce che, per il momento, si prenderà una pausa dalla recitazione: "Voglio poter accompagnare i miei figli a scuola. Potrei lasciare per un anno intero. [...] Voglio solo stare un po' di più a casa. Io e mia moglie ne parlavamo l'altro giorno: il tempo vola. Mia figlia ora ha cinque anni e mezzo e i miei due figli tre e mezzo. E nonostante tutto il tempo che passi con loro, non sembra mai abbastanza.".

In attesa, potete rivedere Hemsworth nei panni di Thor in Thor: Ragnarok, in arrivo a marzo in home video.