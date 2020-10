Chris Hemsworth e Anya Taylor-Joy rompono il silenzio su Mad Max: Furiosa!

Mad Max: Fury Road di George Miller è considerato giustamente uno dei migliori film d'azione (e non solo) mai realizzati, e il mondo del cinema è stato col fiato sospeso per cinque anni in attesa dell'annuncio di un nuovo capitolo della saga.

In settimana è stato finalmente confermato che il film avrà un prequel intitolato Furiosa e interpretato da Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, con la prima che erediterà il ruolo da Charlize Theron e il secondo scritturato per una parte attualmente sconosciuta. Il film sarà ancora una volta scritto e diretto da Miller e racconterà le origini della futura Imperatrice Furiosa: in attesa di ulteriori dettagli ecco cosa hanno detto i due attori a proposito del casting.

"Dannatamente entusiasta di far parte di un franchise che ha sempre significato tutto per me, che da bambino sono cresciuto in Australia. Mad Max è stato l'apice della mia passione per il cinema e rappresenta una delle più grandi ragioni per cui ho iniziato a raccontare delle storie. Il fatto che avrò l'onore non solo di essere diretto dal suo visionario creatore George Miller, ma anche di prendere parte alla storia delle origini di Furiosa è incredibilmente eccitante. Grande rispetto per George, Mel, Charlize, Tom e tutto il cast e la troupe che hanno contribuito a costruire questo mondo epico. Farò del mio meglio per continuare la tradizione", ha scritto su Instagram Chris Hemsworth.

Nel frattempo, durante una chiacchierata col noto podcast Happy Sad Confused, Anya Taylor-Joy ha dichiarato: "La prima cosa che mi è passata per la testa quando ho scoperto che avevo ottenuto la parte è stata: 'Sono così entusiasta di dover lavorare così duramente!' Il livello di impegno che è stato dimostrato dagli attori che sono venuti prima di me, so che dovrò quanto meno eguagliarlo, e questo mi rende davvero entusiasta. Mi sono innamorata di Furiosa grazie alla prova di Charlize, ha fatto un lavoro così incredibile ed è stato così bello che non riesco nemmeno a pensare a come fare per entrare nei suoi panni. Deve essere qualcosa di diverso da quel film, perché quel film non può essere fatto di nuovo. Ma ho già iniziato a sognare la mia Furiosa. Sta venendo su abbastanza forte".

