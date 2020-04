Chris Hemsworth affascinato dalla WWE: non vede l'ora di interpretare Hulk Hogan

Intervistato da Screen Rant riguardo alla sua esperienza con Extraction, l'action thriller prodotto dai fratelli Russo in arrivo domani 24 aprile su Netflix, Chris Hemsworth ha parlato di uno dei progetti che lo vedrà impegnato nei prossimi anni, probabilmente dopo le riprese di Thor: Love and Thunder.

Stiamo parlando del biopic su Hulk Hogan affidato a Todd Phillips, regista di Joker, il quale vedrà l'interprete del Dio del Tuono nei panni del leggendario wrestler.

"Non ho ancora letto la sceneggiatura. So che è stata scritta e che ci stanno ancora lavorando. So molto poco al riguardo, il processo è ancora in corso" ha spiegato Hemsworth. "Ma sono semplicemente affascinato da quel mondo, e penso che siano piuttosto desiderosi di mostrate un lato di quel mondo che le persone non hanno mai visto prima. Sono incuriosito quanto te."

Chi sicuramente non vede l'ora di assistere alla performance di Hemsworth è lo stesso Hulk Hogan, che in passato aveva indicato proprio la star del MCU come possibile interprete di se stesso. "Sai che sarebbe adatto? Quel ragazzo che ha fatto quel film d'azione, Thor" disse infatti il wrestler nel 2013, quando il fenomeno Marvel non aveva ancora raggiunto i livelli degli ultimi anni.

A proposito del MCU, vi ricordiamo che oggi Avengers: Endgame compie un anno dalla sua uscita nelle sale.