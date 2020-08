Chris Hemsworth in acqua con gli squali per National Geographic: tutto su Shark Beach

Dopo aver sfidato il Titano Folle e i cartelli della droga indiani, Chris Hemsworth si cimenta in una nuova avventura mozzafiato che lo porterà fianco a fianco ai maestosi squali australiani. Se pensate che sia il solito documentario vi sbagliate, perché scopriremo la verità dietro l'allarmante aumento degli attacchi degli squali in Australia.

Surfisti, ambientalisti e biologi marini sono solo alcuni degli esperti che guideranno Hemsworth nel suo viaggio, che lo porterà a scoprire le misure preventive e le più recenti tecnologie in uso per evitare l'avvicinamento di squali alla costa: le possibili interazioni tra squali e umani sono infatti pericolose tanto per gli uni quanto per gli altri.

"Ho trascorso gran parte della mia vita vicino o nell'oceano, condividendo le acque con gli squali e, di recente, c'è stata una crescente preoccupazione per l'aumento dell'attività degli squali", ha dichiarato Hemsworth. "È fondamentale che tutti rispettino gli spazi degli squali perché la biodiversità dei nostri oceani dipende da questi predatori. Tuttavia, dobbiamo anche imparare a proteggerci, e questo è il mio obiettivo principale a Shark Beach".

Hemsworth e Ben Grayson saranno produttori esecutivi di Shark Beach: con loro Jane Root, Arif Nurmohamed e Mark Hedgecoe, per la casa di produzione Nutopia, e Tracy Rudolph Jackson e Geoff Daniels per National Geographic.

"Shark Beach è diventato un progetto molto ambito da scienziati e registi che condividono la nostra passione per gli squali e la salute degli oceani", ha dichiarato dice Daniels. "Con questi riflettori, stiamo attirando l'attenzione di celebrità che hanno a loro volta il potere di aumentare, attraverso i social, la consapevolezza sul problema e l'impatto dei comportamenti di ognuno di noi. Ecco perché non potrei essere più entusiasta di Shark Beach e della collaborazione con Chris Hemsworth. È un coraggioso amante della natura e ha dimostrato un impegno enorme nella conservazione e nella protezione degli squali, soprattutto per le generazioni future".